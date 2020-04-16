Руководство «Мотеруэлла», выступающий в чемпионате Шотландии, прислало в офис краснодарской «Кубани» письмо на русском языке.

«Уважаемые болельщики «Кубани»,

В это чрезвычайно трудное время для всех людей во всем мире, приходящих к согласию со вспышкой COVID-19, одна из вещей, которая помогает нам пройти через это, – это знание о том, что мы снова встретимся с друзьями.

Мы встретили так много замечательных людей в ФК «Кубань», не только работников персонала и игроков клуба, но и замечательных болельщиков, когда встречались друг с другом в Лиге Европы еще в 2013 году.

Мы читали о недавних досадных неприятностях в клубе и с грустью узнали, что «Кубань» борется за существование с 2018 года. Однако мы были сильно рады, когда кубанцы снова дали клубу жизнь. Ваши усилия вдохновляют! <…>

Когда мы выйдем на другую сторону этого вируса, мы с нетерпением будем смотреть, как «Кубань» работает над тем, чтобы вернуться назад через лиги, чтобы снова претендовать на свое законное место в российской Премьер-лиге.

Ваш футбол и солидарность,

Джим Макмахон, председатель», – говорится в письме.

«Кубань» и «Мотеруэлл» встречались в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2013/14. Тогда желто-зеленые выбили шотландцев с общим счетом 3:0.

«Мотеруэлл» испытывает финансовые проблемы из-за кризиса COVID-19 и живет на средства болельщиков.

В 2018-м «Кубань» прошел процедуру банкротства, на его месте был создан ФК «Урожай», но болельщики возродили бренд желто-зеленых и заявили новый клуб под старым названием в чемпионат края (пятый по силе дивизион русского футбола).

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