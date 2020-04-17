В «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезон

В середине февраля «Ман Сити» получил лигочемпионский бан на два сезона. Тут же оказалось, что клуб могут не только вышвырнуть из еврокубков, но и лишить титула АПЛ-2013/14 – при таком раскладе чемпионом стал бы «Ливерпуль». Тот самый, который мчался к трофею, но трагически провалился в матче с «Челси», когда великий Джеррард растянулся в центре поля и привез нелепейший гол. Так бывает – теперь это одна из самых жутких драм в истории АПЛ. Но в 2014-м «Ливерпуль» принял второе место очень достойно, без истерик, причитаний и прочего нытья. Упустили – сами виноваты.

Прошло шесть лет, Стиви Джи давно закончил с футболом и стал тренером. Он так и не взял золото Премьер-лиги, но как только выяснилось, что «Сити» могут искусственно скинуть с трона, Стивен выдал самую жалкую реплику в карьере – и меня это жутко разочаровало.

В детстве я регулярно наслаждался тем, как страстно Стивен бьется в центре поля, как вкладывается в удары и радуется любой победе «Ливерпуля». Я был уверен, что он скажет: «Да плевать мне на это золото. Мы тогда сами облажались. Особенно я. Титул после бана «Сити» ничего не изменит, мне он не нужен». Но вместо этого Джеррард показал: для него важнее не то, что произошло на поле, а строчка в Википедии, формальная ачивка, закрытый каким угодно способом гештальт.

«У них отнимут титул? Дадут его нам? О, мне это интересно!» – вот реакция Стиви Джи. Кошмарная цитата от легендарного игрока.

Джеррард приготовился поймать медальку, которая объективно принесет ноль эмоций. Зачем она ему? Неужели он бы правда искренне порадовался и простил себя за матч с «Челси»? Вряд ли. Поэтому поведение великого игрока и кажется таким мелочным: он признал, что на самом деле не умеет достойно принимать поражения и согласен на победу любой ценой. Даже если прошло больше двух тысяч дней.

Впрочем, теперь у Стивена Джеррарда есть могучий конкурент по части извлечения выгоды из форс-мажорных ситуаций. Если Стиви сказал про медаль один раз и успокоился, то российский «Ахмат» напрочь забыл о гордости – атака на РПЛ и РФС продолжается уже месяц. Сразу скажу: во-первых, заранее прошу прощения, во-вторых, дело не в «Ахмате» – я осуждаю сам подход, а не конкретный клуб.

Итак, что случилось?

В середине марта РПЛ ушла на паузу, а у «Ахмата» набрался солидный стартер-пак для вылета: одна победа в десяти матчах, 20 очков и чистейшее последнее место. Прошло буквально две недели самоизоляции, и гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил: «Это форс-мажор, надо завершать чемпионат досрочно и спокойно готовиться к следующему сезону». Вероятно, гендир «Ахмата» подразумевал обнуление результатов, но вслух это не произнес – окей, засчитаем.

Затем выступил тренер Игорь Шалимов. Его предложение вообще за гранью гениальности: «Зенит» нужно признать чемпионом в кавычках. В еврокубки идут те, кто туда сейчас попадает. Никто не вылетает, добавляются две команды из ФНЛ, чтобы им тоже не обидно было». Как замечательно и логично: те, кто отобрался в ЛЧ и ЛЕ, туда попадут, а те, кто доблестно прорвался в ФНЛ, почему-то нет. Странноватая формула.

Вслед за Шалимовым высказался капитан «Ахмата» Ризван Уциев: «Правильно было бы признать сезон несостоявшимся». Ну, кто бы сомневался. Один из лидеров клуба Олег Иванов тоже не промолчал: «Давно надо было аннулировать все итоги и думать, кому выходить, кому вылетать. Слышал, в Германии хотят аннулировать чемпионат, а в еврокубках будут играть команды, завоевавшие право в прошлом году. При этом никто не вылетает, четыре команды добавляются, а на следующий сезон четыре вылетят. Мне кажется, такой вариант интересен». О, а вот и риторика Джеррарда – ему ведь тоже предложили интересный вариант.

Ролан Гиголаев, Олег Иванов, Денис Глушаков и Андрес Понсе – «Терек» в сезоне-2019/20Getty Images

Проблема «Ахмата» не в том, что он хочет зацепиться за РПЛ и начать все заново. Проблема в том, что в клубе не понимают: от заинтересованной стороны подобные заявления смотрятся довольно комично. Кто кроме «Ахмата» активно топит за обнуление? Например, «Урал» и «Уфа».

По очкам они не слишком далеко от зоны вылета, но занимают 9-10 места: их позиция выглядит нейтральной и даже рациональной, а вербальные петиции из Грозного – нет. Им не веришь: сразу чувствуешь, что клуб ищет собственный профит, а не думает о других.

Главный парадокс в том, что «Ахмат» может реально пострадать лишь при одном фантастическом сценарии: если чемпионат остановят после 22 туров и подведут итоги по текущей таблице. Но такой вариант даже не рассматривается: сезон либо доиграют, либо, если все будет совсем кошмарно, аннулируют и запустят заново. Возможно, с клубами из ФНЛ – «чтобы не было обидно», как говорил Шалимов.

Получается, «Ахмат» либо спасется сразу, либо за оставшиеся 8 туров сможет доказать, что плюхнулся на последнее место абсолютно случайно. Наверное, мужчинам из Грозного стоит помолчать и сохранить достоинство, а не страстно проталкивать выгодную для себя идею с обнулением. Ведь в отличие от Стивена Джеррарда, у «Ахмата» еще будет шанс все исправить.

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