Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об уровне жизни россиян и ностальгии по 90-м.

– Когда началась перестройка, ваучеры и талоны, естественно, было очень тяжело. Но я благодарен родителям за то, что даже в те времена, когда они сдавали кольца в ломбард, ходили за клюквой и сдавали на развес, работая на заводе и не получая деньги – там не платили по 6-7 месяцев – мы с братом все равно не чувствовали себя обделенными.

У нас в парадной все были примерно в одной ситуации. Мы могли позволить себе лимонад только на Новый год – в пластиковой бутылке двухлитровой. Но у нас так все жили. Я знал, что родители сдают клюкву, но не знал, что они сдавали золотые кольца в ломбард и потом выкупали, когда им дали зарплату. У меня вообще была такая школа жизни. В интернате в Питере чего только ни было – язвы и гнойники. И у меня тоже, на руке. Но это жизнь. Комнаты не отапливались – спали в штанах. Зато я знаю, если что, как справляться со вшами: вычесал – и все.

– Вот в 90-е такие ужасы. А сейчас часто их романтизируют. У вас есть объяснение, почему?

– Не знаю. Я когда приехал в Питер, мне было 12 лет, примерно 1995-й год – вот это картина из фильма «Брат». Я это все видел – эти рынки, такая одежда, серость – это все было. Но я не склонен драматизировать. Это часть нашей истории. Не хочется возвращаться к талонам, к клюкве, закладыванию колец, но, к сожалению, у нас в стране так живут многие. И что нам драматизировать, что было раньше, если у нас и сейчас такое есть?

Зачем возвращаться куда-то и вспоминать, что кто-то сдает на развес клюкву. Послушайте, у нас сейчас больше половины в стране так делает – и клюкву, и грибы. И, как Тема [Панарин] говорил, самогон гонят и продают – люди как-то живут, – цитирует Кержакова Sports.ru.

Кержаков – лучший бомбардир «Зенита» и сборной России за всю историю.

Александр работает в тренерском штабе юношеской сборной России.

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