Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, почему больше не будет праздновать голы жестом, где он сосет палец.

«С чем связан жест при праздновании голов? Я начал так праздновать, когда у меня родился сын. Пока он был маленький, этот жест еще был актуален. Но после того, как я посидел в тюрьме и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что уже нужно придумать что-то новое», – цитирует Кокорина телеграм-канал Василия Конова.

Кокорин перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

Контракт игрока принадлежит «Зениту».

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