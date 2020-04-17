Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлил контракт с клубом.

– Вроде бы «Лацио» хочет купить Дзюбу, и он даже может уйти туда свободным агентом.

– В принципе, у него заканчивается контракт, но, по моим данным, он контракт с «Зенитом» подписал. Пока это не было опубликовано официально. С контрактами всегда очень темная история. Кто-то сказал, что, если Дзюба не уйдет в «Лацио», то это будет последний шанс. Но я думаю, что вряд ли он уйдет.

Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Обменов. Это будет в ходу. Потому что где брать деньги на покупку? Это относится и к российским клубам, – заявил Орлов в интервью «Эху Москвы».

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ-2019/20 с 50 очками.

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