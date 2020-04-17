Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом. Об этом сам Леонид Арнольдович сообщил ТАСС.

«Выделил 10 млн рублей центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать», – сказал Федун.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.

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