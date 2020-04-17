Getty Images
«Спартак» объявил, что не выкупит Шюррле у «Боруссии»
Немец вернется в Германию или завершит карьеру, как говорил прежде.
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, играющий в Москве на правах аренды из дортмундской «Боруссии», вернется в немецкий клуб. Красно-белые не станут активировать опцию выкупа 29-летнего футболиста.
«Мы договорились с Андре не использовать оговоренную по договору опцию покупки. Но Андре – выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», – цитирует спортивного директора «Спартака» Томаса Цорна Bild.
- Шюррле провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.
- Красно-белые могли выкупить немца за 8 млн евро.
Игроки, карьеры которых сломали травмы. Очень грустная подборка