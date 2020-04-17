Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, играющий в Москве на правах аренды из дортмундской «Боруссии», вернется в немецкий клуб. Красно-белые не станут активировать опцию выкупа 29-летнего футболиста.

«Мы договорились с Андре не использовать оговоренную по договору опцию покупки. Но Андре – выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», – цитирует спортивного директора «Спартака» Томаса Цорна Bild.

Шюррле провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.

Красно-белые могли выкупить немца за 8 млн евро.

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