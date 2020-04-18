Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов потроллил «Спартак», решивший не выкупать у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле.

«Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же еще Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира, 1986 года», – написал 44-летний Радимов.

Сейчас Радимов тренирует выступающий в ПФЛ «Зенит-2».

Шюррле провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.

«Спартак» объявил, что не выкупит Шюррле у «Боруссии»

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