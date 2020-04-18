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Рами в рамках волонтерской акции доставил продукты инвалидам-колясочникам Сочи
Чемпион мира поучаствовал в добром проекте.
Французский легионер «Сочи» Адиль Рами вместе с сотрудниками клуба доставил продуктовые наборы инвалидам-колясочникам города.
На сайте администрации Сочи сообщается, что 34-летний Рами присоединился к волонтерской акции. Продукты доставили двум десяткам нуждающихся граждан. «Одной из первых поддержку получила неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу среди ветеранов, 89-летняя жительница Сочи Галина Цверова», – говорится в сообщении.
- Рами – чемпион мира в составе сборной Франции.
- Футболист перешел в «Сочи» в феврале 2020 года на правах свободного агента.
- В течение двух лет Рами встречался с известной актрисой Памелой Андерсон.
«Он жил двойной жизнью и лгал». Памела Андерсон рассталась с Рами из-за измен