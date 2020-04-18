Французский легионер «Сочи» Адиль Рами вместе с сотрудниками клуба доставил продуктовые наборы инвалидам-колясочникам города.

На сайте администрации Сочи сообщается, что 34-летний Рами присоединился к волонтерской акции. Продукты доставили двум десяткам нуждающихся граждан. «Одной из первых поддержку получила неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу среди ветеранов, 89-летняя жительница Сочи Галина Цверова», – говорится в сообщении.

Рами – чемпион мира в составе сборной Франции.

Футболист перешел в «Сочи» в феврале 2020 года на правах свободного агента.

В течение двух лет Рами встречался с известной актрисой Памелой Андерсон.

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