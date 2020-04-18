Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, как хотел покончить жизнь самоубийством после смерти родителей.

«Мне хотелось все бросить после смерти отца. К тому моменту я уже потерял мать. Я думал уйти из футбола и даже помышлял о самоубийстве. Дважды хотел сделать это. Мне было очень, очень тяжело.

Те два-три месяца мне дорого стоили, но, несмотря на всю боль, я смог выбраться. И мне помог «Ривер Плейт». Понял, что мои родные очень боролись за то, чтобы я попал в клуб, поэтому я не мог все бросить из-за тоски. Я должен был исполнить мечту отца: он хотел, чтобы я играл в высшей лиге чемпионата Аргентины.

Пережить это мне помог «Ривер». Я получал там пособие, клуб поддержал меня на 100%. Понемногу, со всей этой помощью, думая о тех усилиях, что он приложил, чтобы я мог играть в футбол, понял, что должен идти вперед и осуществить свои мечты. Ради себя и отца.

Эти удары судьбы закалили меня, они заставили меня повзрослеть. Я начал заботиться о себе, хотя у меня есть четыре старших брата. Внезапно вырос. Сегодня знаю, что травмы это неприятно, но они не могут сравниться со смертью отца или матери. Сегодня у меня есть жена и сын, которые дают мне силы для того, чтобы двигаться вперед. После травмы можно восстановиться, а родителей не вернешь… Именно поэтому жизнь – это то, что я ценю больше всего», – рассказал Маммана в интервью Ola.

24-летний защитник выступает за «Зенит» с 2017 года после перехода из «Лиона».

В этом сезоне он провел за сине-бело-голубых всего три матча во всех турнирах из-за травм.

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