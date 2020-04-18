Полузащитник «Краснодара» Вандерсон устроил тосувку в ночь на 18 апреля.

Бразилец пригласил друзей и партнера по клубу – полузащитника Кайо. 25-летний игрок запустил прямую трансляцию в инстаграме, в которую попали кальян, алкоголь и воздушный шарик с непонятным веществом, которое Вандерсон вдыхал. Возможно, это веселящий газ. «Игроки находятся на карантине в своих домах. У нас нет информации об этой ситуации», – приводит Metaratings заявление пресс-службы «быков». Футболист удалил эфир из инстаграма.

Веселящий газ был в моде среди футболистов три года назад – мы рассказывали, что это такое.

Вандерсон выступает за «быков» с 2017 года.

Тест: вспомни всех тренеров РПЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке