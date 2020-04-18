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Вандерсон и Кайо из «Краснодара» устроили в карантин тусовку с кальяном и алкоголем
В клубе об этом ничего не знают.
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон устроил тосувку в ночь на 18 апреля.
Бразилец пригласил друзей и партнера по клубу – полузащитника Кайо. 25-летний игрок запустил прямую трансляцию в инстаграме, в которую попали кальян, алкоголь и воздушный шарик с непонятным веществом, которое Вандерсон вдыхал. Возможно, это веселящий газ. «Игроки находятся на карантине в своих домах. У нас нет информации об этой ситуации», – приводит Metaratings заявление пресс-службы «быков». Футболист удалил эфир из инстаграма.
- Веселящий газ был в моде среди футболистов три года назад – мы рассказывали, что это такое.
- Вандерсон выступает за «быков» с 2017 года.
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