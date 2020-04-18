Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слухи о том, что он договорился о переходе в «Локомотив».

В марте появилась информация, что нападающий перейдет к железнодорожникам – даже назывались длительность контракта и зарплата игрока. «Это неправда. Ни с кем я не договорился. Я даже в этом направлении не смотрел. Только приехал в новую команду – и сразу искать себе новую?» – сказал Александр в инстаграм-лайве Нобеля Арустамяна.

Еще футболист рассказал, что во время выступления за «Динамо» мог перейти в лондонский «Арсенал». Страйкер добавил, что им интересуются клубы из Италии, но намекнул, что готов перейти только в большую команду.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Александр выступал за юношеские команды москвичей.

Metaratings: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трансфере

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