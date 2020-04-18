Бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера поделился мнением, кто из российских команд больше всего похож на «Барселону» и «Реал».

«Если мы можем сказать, кто в России «Реал» и кто «Барселона», то «Спартак» будет «Барселоной». Честно. Еще ЦСКА всегда играет в красивый футбол: и академии, и школы держат уровень – они постоянно с мячом, играют с вратарями. Как известно, если у тебя есть мяч, значит, у соперника его нет. А «Реал» – это «Локомотив». Контратаки быстрые, меньше играют красиво», – цитирует испанца Sport24.

Риера завершил карьеру в 2016-м, его последним клубом был словенский «Копер».

Сейчас Альберт проживает в России и женат на русской девушке.

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