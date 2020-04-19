Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», не считает, что форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе нужно переходить в зарубежный клуб.

«С Дзюбой нормальные отношения. Просто раньше находились почти 24 часа вместе. А теперь судьба раскинула.

По поводу Дзюбы мне непонятно, что сейчас пишут. Зачем ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый, поэтому ему нужно почивать на лаврах здесь», – сказал Кокорин в прямом эфире инстаграма с Нобелем Арустамяном.

Кокорину 29 лет, Дзюбе – 31.

После освобождения из колонии Кокорина отдали в аренду в «Сочи». В четырех матчах он забил три мяча и сделал два ассиста, команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

«Только приехал в команду – и сразу искать новую?» Кокорин отрицает договоренность с «Локомотивом»

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