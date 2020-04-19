Спортивный журналист Василий Уткин ответил на вопрос, за какую команду болеет.

«Чаще всего спрашивают, за кого болею. Мне всегда трудно объяснить, что, чем дальше, тем больше и очень давно, болею не за эмблему, а за людей, а если за команду, то тоже конкретную.

Например, вот за эту. «Спартак», и именно 1987 года. Последняя итоговая, доведенная до титула, формировавшаяся несколько лет чемпионская команда Бескова. «Спартак» моей пятнадцатилетней юности, последний год моего детства. Дальше – взрослая жизнь, Москва, институт, деньги, секс, совершенно другая история.

Конечно, я без всякого разгона назову любого на этом фото. «Спартак» без полосы, без рекламы, глубокий, кровяной, артериально-алый цвет, и лучший год зрелого Черенкова. Вчера «Спартаку» исполнилось, по теперешнему счету, 98 лет. Странная дата. «Спартаку», что я люблю от всего сердца, всегда 15. Мои 15 лет», – написал 48-летний Уткин.

Константин Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 года по 1988-й.

При нем красно-белые дважды выиграли чемпионат СССР.

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