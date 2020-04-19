Тинькофф РПЛ сообщила, когда планирует возобновить сезон

Российская Премьер-лига сообщила, когда планируется возобновление сезона и от чего будет зависеть конечное решение.

«Чемпионат возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов.

Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей. РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

«Зенит» лидирует в таблице первенства.

В России 42,853 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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