Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, его ассистент Макс Урванчки, игроки Самуэль Жиго, Алекс Крал и Гус Тил покинули Россию на частном самолете игрока красно-белых Андре Шюррле.

Тедеско и Урванчки купили билеты на регулярный рейс, но из-за пандемии коронавируса полет отменили. Экс-тренер «Шальке» живет в отеле, поэтому ему пришлось бы оставаться в номере по целым дням – выручил коуча частный самолет нападающего. «Мы даже пошли в немецкое посольство, но добрались только до охранника. Он дал нам номер телефона горячей линии, но там тоже не смогли помочь», – цитирует Bild тренера вратарей.

Вместе с представителями тренерского штаба услугами джета Шюррле воспользовались и другие легионеры – француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал и нидерландец Гус Тил.

Генеральный директор клуба Томас Цорн ранее заявил, что «Спартак» не будет продлевать аренду игрока «Боруссии», так что он, возможно, уже провел последний матч за москвичей.

«Спартак» занимает восьмую строчку.

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