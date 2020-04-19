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Bild: Шюррле вывез из России Тедеско и партнеров по «Спартаку» на частном самолете
Немецкий нападающий спас легионеров от полного локдауна.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, его ассистент Макс Урванчки, игроки Самуэль Жиго, Алекс Крал и Гус Тил покинули Россию на частном самолете игрока красно-белых Андре Шюррле.
Тедеско и Урванчки купили билеты на регулярный рейс, но из-за пандемии коронавируса полет отменили. Экс-тренер «Шальке» живет в отеле, поэтому ему пришлось бы оставаться в номере по целым дням – выручил коуча частный самолет нападающего. «Мы даже пошли в немецкое посольство, но добрались только до охранника. Он дал нам номер телефона горячей линии, но там тоже не смогли помочь», – цитирует Bild тренера вратарей.
Вместе с представителями тренерского штаба услугами джета Шюррле воспользовались и другие легионеры – француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал и нидерландец Гус Тил.
- Генеральный директор клуба Томас Цорн ранее заявил, что «Спартак» не будет продлевать аренду игрока «Боруссии», так что он, возможно, уже провел последний матч за москвичей.
- «Спартак» занимает восьмую строчку.
Тедеско не лучше Кононова. Но он идеален для «Спартака» даже при плохой игре