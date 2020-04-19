Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил встречу с Райаном Гиггзом в матче отбора к Евро-2004.

«Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут еще мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завелся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще.

Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил», – подписал Евсеев пост в инстаграме.

Россия и Уэльс заняли вторые места в группах и решали судьбу путевки на турнир в двухматчевом противостоянии.

Первая встреча завершилась без голов, единственный мяч в ответке забил Евсеев – стадион освистывал его всю игру из-за подката на Гиггзе в первом матче.

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