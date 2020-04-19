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Николо Скира: «Наполи» подготовил пятилетний контракт для Азмуна
Петербуржцы попросят за нападающего крупную сумму.
«Наполи» летом попытается купить Сердара Азмуна у «Зенита».
Неаполитанцы рассматривают иранского нападающего в качестве замены для Аркадиуша Милика, который может покинуть команду. Как сообщает журналист Николо Скира, клуб Серии А уже общается с агентом футболиста и даже приготовил для Сердара пятилетний контракт. Единственным препятствием к сделке могут стать запросы «Зенита» – клуб хочет за нападающего 30-35 млн евро.
- «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
- Летом заканчивается контракт другого страйкера клуба – Артема Дзюбы. Возможно, это помешает Азмуну уйти.
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