«Наполи» летом попытается купить Сердара Азмуна у «Зенита».

Неаполитанцы рассматривают иранского нападающего в качестве замены для Аркадиуша Милика, который может покинуть команду. Как сообщает журналист Николо Скира, клуб Серии А уже общается с агентом футболиста и даже приготовил для Сердара пятилетний контракт. Единственным препятствием к сделке могут стать запросы «Зенита» – клуб хочет за нападающего 30-35 млн евро.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ.

Летом заканчивается контракт другого страйкера клуба – Артема Дзюбы. Возможно, это помешает Азмуну уйти.

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