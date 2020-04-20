Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о неэтичном поступке капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против России.

«С Криштиану был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбар [Дмитрий Комбаров] подошел, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Все может быть, отдай ты эту майку!» – сказал 29-летний Кокорин в прямом эфире инстаграма с Нобелем Арустамяном.

Россия победила Португалию 12 октября 2012 года в рамках отборочного турнира к ЧМ-2014.

Кокорин не вызывался в сборную с 2017 года.

Кокорин – о переходе Дзюбы в зарубежный клуб: «Зачем ему переезжать сейчас? Он уже старый»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме