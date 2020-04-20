Скончался защитник футбольного клуба «Казанка» Иннокентий Самохвалов. Об этом сообщает пресс-служба московского «Локомотива».

«Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, подробности трагедии выясняются. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Футбольный клуб «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи, мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в заявлении.

Самохвалову было 22 года, он воспитанник «Локомотива». В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку». В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

«Казанка» выступает в зоне «Запад» ПФЛ, является второй командой «Локомотива».

(Фото: официальный сайт «Локомотива»)

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