Коуч «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слух, что он может стать главным тренером «Локомотива».

Ранее в медиа появилась информация, что между Карпиным и руководством московского клуба ведутся переговоры. Журналист Иван Карпов попросил Валерия Георгиевича прокомментировать эту новость; ответ Карпина был следующим: «🤣🤣🤣».

Карпин работает в «Ростове» с декабря 2017 года. «Локомотивом» на данный момент рулит Юрий Семин.

В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает вторую строчку с 41 очком.

«Ростов» идет четвертым, на счету команды Карпина 38 баллов.

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