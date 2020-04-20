From Official Website
Карпин – о слухах, отправляющих его в «Локомотив»: «🤣🤣🤣»
Валерий Георгиевич в своем стиле.
Коуч «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слух, что он может стать главным тренером «Локомотива».
Ранее в медиа появилась информация, что между Карпиным и руководством московского клуба ведутся переговоры. Журналист Иван Карпов попросил Валерия Георгиевича прокомментировать эту новость; ответ Карпина был следующим: «🤣🤣🤣».
- Карпин работает в «Ростове» с декабря 2017 года. «Локомотивом» на данный момент рулит Юрий Семин.
- В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает вторую строчку с 41 очком.
- «Ростов» идет четвертым, на счету команды Карпина 38 баллов.
Кокорин – о переходе Дзюбы в зарубежный клуб: «Зачем ему переезжать сейчас? Он уже старый»