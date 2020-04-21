Надеемся, что этого не потребуется.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов предоставить домашний стадион «Газпром Арену» под временный госпиталь для больных коронавирусом.

«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года плюсовая. Надеюсь, дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», – цитирует Медведева «Фонтанка».

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Чемпионат Бразилии «Маракану» и другие бразильские стадионы преобразуют в госпитали для больных COVID-19 26/03/2020 В 09:57