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«Зенит» готов предоставить домашний стадион под госпиталь для больных коронавирусом

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Патруль у «Газпром Арены»Патруль у «Газпром Арены»

Патруль у «Газпром Арены»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Надеемся, что этого не потребуется.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов предоставить домашний стадион «Газпром Арену» под временный госпиталь для больных коронавирусом.

«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года плюсовая. Надеюсь, дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», – цитирует Медведева «Фонтанка».

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