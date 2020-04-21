Адольф Гитлер
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Андрей Панюков обсуждает литературу с Ярославом Годзюром и Денисом Кулаковым.
Форвард «Урала» Андрей Панюков рассказал о том, какую литературу читает в свободное от футбола время.
– Так как я увлекаюсь компьютерными играми, недавно прочитал автобиографию украинского киберспортсмена. Как проживает спортивную жизнь футболист, я знаю. А как киберспортсмен – нет. Теперь узнал. Прочитал книгу про Северную Корею. И третья – «Майн Кампф». Хотелось понять, что могло сподвигнуть Гитлера на такие страшные вещи.
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– Откуда у вас любовь к литературе?
– Ну а что еще на сборах делать? Только читать. Про Вторую мировую прочитал много книг, про политику 90-х. Что касается Второй мировой и важных персон, прочитал, наверное, все возможное.
– Почти как Жирков.
– Жирков фанатичен. А я читаю то, к чему лежит душа. Про Сталина, Гитлера – все что хочу, то и читаю. У нас в «Урале» небольшой клуб любителей книг – я, Годзюр, Кулаков. Читаем, обсуждаем, делимся впечатлениями, – цитирует Панюкова «Спорт-Экспресс».
- «Майн Кампф» входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых запрещено на территории РФ.
- В чемпионате России-2019/20 Панюков провел 17 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
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