Чешский гигант сотрудничает с «Боруссией», в составе которой выигрывал чемпионат Германии.

Бывший нападающий «Боруссии» (Дортмунд) и «Крыльев Советов» Ян Коллер рассказал о своей нынешней жизни.

«На данный момент я работаю в «Боруссии». Я амбассадор клуба. Много путешествую. Особенно в Азию. У «Боруссии» там академии. Занимаюсь партнерскими проектами клуба в этом регионе. Еще выступаю в составе команды ветеранов «Боруссии». Недавно побывал в Китае. После – в Гонконге, Японии, Вьетнаме. В этом году был на Тайване, в Сингапуре. Но сейчас из-за коронавируса все командировки на стопе», – рассказал Коллер в интервью журналисту Анару Ибрагимову.

Чемпионат России Карпин – о слухах, отправляющих его в «Локомотив»: «🤣🤣🤣» 20 ЧАСОВ НАЗАД

Также двухметровый экс-игрок сборной Чехии отказался отвечать на вопросы о матче «Терек» – «Крылья Советов», который, возможно, носил договорной характер.

– Можешь рассказать, что было за неделю до матча «Терек» – «Крылья»? Кто тебе сказал, что лучше не ехать.

– Извини, но я не хочу это комментировать.

– Почему?

– Я не помню ничего. Наверное, я тогда был травмирован.

Ян Коллер Фото: Getty Images

Сравнивая Монако с Самарой, Коллер пришел к выводу, что Лазурный берег – более презентабельное место, чем побережье Волги: «Я же, кстати, тренировал в третьей команде «Монако», занимался подготовкой нападающих. Жизнь в Монако для меня очень тихая. Но сейчас я в Чехии. Вот Самара – очень большой город. Город–миллионник. А Монако – это маленький, роскошный город. Более роскошный, чем Самара. Но сейчас для меня идеальное место – Прага. А в Монако у меня не дом, а квартира».

Коллер выступал за «Боруссию» с 2001-го по 2006-й., за «Крылья» – с 2008-го по 2009-й.

Ян – чемпион Германии, чемпион Бельгии (в составе «Андерлехта»), чемпион Чехии (в составе «Спарты»).

«Как можно назвать этого ******** [гея]?» Якубко вспомнил, как Навас сломал ему челюсть

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Бокс Хан: «Коронавирус придумали власти, чтобы загнать людей по домам и тестировать 5G» 05/04/2020 В 08:44