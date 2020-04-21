Даниил не переезжает в Серию A – по крайней мере, пока.

Спортивный директор «Удинезе» Марино Пьерпало опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

«Нет, интереса «Удинезе» к Фомину нет», – приводит слова Пьерпало Metaratings.

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Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что итальянцы действительно интересуются Фоминым, но официального предложения пока не было.

В чемпионате России-2019/20 Фомин провел 21 матч, в котором забил три мяча.

«Уфа», которой рулит Вадим Евсеев, занимает девятую строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Удинезе» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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