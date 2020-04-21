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Журналист Карпов: в 2017 году «Спартак» вел переговоры по Фернандесу

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Марио ФернандесМарио Фернандес

Марио Фернандес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

В итоге с трансфером не сложилось, и красно-белые подписали Марко Петковича.

Московский «Спартак» в 2017 году проявлял предметный интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу.

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале «Инсайды от Карпа». По его данным, в 2017-м у Фернандеса оставался год по контракту с ЦСКА, и переговоры о новом соглашении стопорились из-за интереса, который к натурализованному бразильцу проявлял «Спартак».

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«Агент футболиста Жорже Мачадо летом 2017-го прибыл в Москву, чтобы решить этот вопрос. Переговорами занималась тройка: Александр Жирков, Наиль Измайлов, Сергей Родионов. В офисе клуба они договорились с Мачадо, что, если «Спартак» повторит ему комиссию за подписание контракта с Фернандесом, которую дает ЦСКА, то они могут обратиться к Гинеру, чтобы купить игрока. Федун выделил на это 15 млн евро.

Марио ФернандесМарио Фернандес

Марио Фернандес

Фото: Getty Images

На следующий день к Мачадо приехала уже другая тройка: Тимур Гурцкая (агент Бегемот), Юхан Гераскин (зять Федуна) и переводчик. Агент выставил им тот же ценник, но для смеха завысил зарплату для игрока. Бегемот и Юхан согласились, сказали, что будут договариваться с ЦСКА. Их план был таков: 15 млн «Спартак» заплатит ЦСКА напрямую. Плюс через страстного болельщика красно-белых Петра Авена помогут частично решить вопрос с долгом армейского клуба перед «Альфа-Банком». Само собой, у них ничего не вышло, если вообще были попытки.

До реальных контактов с ЦСКА дело не дошло. Тем более что игрока все устраивало и клуб не хотел его продавать. Тем летом Марио переподписал контракт с ЦСКА. Неизвестно, давал ли Федун санкцию на этот демарш, но уже через год 10 сентября он уволил технического директора клуба и по совместительству собственного зятя Гераскина», – сообщил Карпов.

Информацию о том, что «Спартак» хотел подписать Фернандеса, подтвердил и экс-коуч красно-белых Массимо Каррера: «По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался? Я взял того футболиста, которого мог [речь о Марко Петковиче]. Я хотел Марио Фернандеса, Тома Мёнье и других сильных, но дорогих игроков. Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов». Слова Карреры приводит Metaratings.

  • На чемпионате мира-2018 Фернандес в составе сборной России добрался до стадии 1/4 финала.
  • Марио – трехкратный чемпион России.

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