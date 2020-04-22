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Кокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками

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Александр КокоринАлександр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Нападающий продолжает общаться с тюремными знакомыми.

Страйкер «Сочи» Александр Кокорин рассказал, поддерживает ли контакт с теми, с кем познакомился в тюрьме.

«Поддерживаю ли связь? Да, многие ребята уже освободились. Не могу сказать, что мы стали большими друзьями по жизни, но у нас было много общих игр и тренировок, среди них много порядочных людей, с которыми можно легко найти общий язык», – рассказал Кокорин bobsoccer.ru.

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