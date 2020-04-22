Футбол
Чемпионат России

Президент «Ахмата» Даудов побрился налысо вслед за Кадыровым

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Магомед Даудов и Рамзан КадыровМагомед Даудов и Рамзан Кадыров

Магомед Даудов и Рамзан Кадыров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

Глава Чеченской Республики запустил флешмоб.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов побрился налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету, которая является сунной Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету! «Ахмат» – сила! Аллаху Акбар!» – написал Даудов в инстаграме.

В «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезонВ «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезон
Чемпионат России

В «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезон

17/04/2020 В 10:00
Президент «Ахмата» Магомед ДаудовПрезидент «Ахмата» Магомед Даудов

Президент «Ахмата» Магомед Даудов

Фото: Eurosport

  • Ранее чемпионат России ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.
  • «Ахмат» занимает последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице, на счету команды 20 очков.

Коллер рассказал, чем занимается после завершения карьеры, и сравнил Самару с Монако

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»
Чемпионат России

Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

27/03/2020 В 21:09
В «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезонВ «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезон
Чемпионат России

В «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезон

17/04/2020 В 10:00
По теме
ФутболЧемпионат РоссииАхмат
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалКокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками
Следующий материалСемак: «Очень хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших»