Глава Чеченской Республики запустил флешмоб.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов побрился налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету, которая является сунной Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету! «Ахмат» – сила! Аллаху Акбар!» – написал Даудов в инстаграме.

Чемпионат России В «Ахмате» забыли о гордости. Там так боятся вылететь, что умоляют обнулить сезон 17/04/2020 В 10:00

Президент «Ахмата» Магомед Даудов Фото: Eurosport

Ранее чемпионат России ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.

«Ахмат» занимает последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице, на счету команды 20 очков.

Коллер рассказал, чем занимается после завершения карьеры, и сравнил Самару с Монако

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут» 27/03/2020 В 21:09