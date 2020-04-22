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Семак: «Очень хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших»

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Сергей Семак («Зенит»)Сергей Семак («Зенит»)

Сергей Семак («Зенит»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Сергей Богданович нуждается в услугах опального форварда.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил желание, чтобы нападающий Александр Кокорин продолжил карьеру в составе сине-бело-голубых.

«Будет ли Кокорин играть за «Зенит»? Мне бы очень хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что будет дальше. Саша хочет играть. Я как тренер говорю, что Кокорин – один из лучших игроков РПЛ», – приводит «Чемпионат» слова Семака.

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  • В чемпионате России-2019/20 Кокорин провел четыре матча, забил три мяча и отдал один ассист.

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