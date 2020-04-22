Сергей Богданович нуждается в услугах опального форварда.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил желание, чтобы нападающий Александр Кокорин продолжил карьеру в составе сине-бело-голубых.

«Будет ли Кокорин играть за «Зенит»? Мне бы очень хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что будет дальше. Саша хочет играть. Я как тренер говорю, что Кокорин – один из лучших игроков РПЛ», – приводит «Чемпионат» слова Семака.

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Осенью прошлого года Кокорин вышел из исправительной колонии, в зимнее трансферное окно был отдан в аренду «Сочи».

В чемпионате России-2019/20 Кокорин провел четыре матча, забил три мяча и отдал один ассист.

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