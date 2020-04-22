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«Чемпионат»: Шатов перейдет в «Рубин» на правах свободного агента

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Олег ШатовОлег Шатов

Олег Шатов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Олег продолжит карьеру в команде Леонида Слуцкого.

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов станет игроком казанского «Рубина».

Как сообщает «Чемпионат», «Рубин» уже договорился с 29-летним Шатовым. Летом 2020 года полузащитник станет свободным агентом и сможет уйти из «Зенита» бесплатно.

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  • В сезоне-2019/20 Шатов провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре ассиста.
  • Ранее «Зенит» сообщил, что не будет продлевать контракт с Шатовым.

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