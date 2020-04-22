Олег Шатов
Фото: Getty Images
Олег продолжит карьеру в команде Леонида Слуцкого.
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов станет игроком казанского «Рубина».
Как сообщает «Чемпионат», «Рубин» уже договорился с 29-летним Шатовым. Летом 2020 года полузащитник станет свободным агентом и сможет уйти из «Зенита» бесплатно.
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- В сезоне-2019/20 Шатов провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре ассиста.
- Ранее «Зенит» сообщил, что не будет продлевать контракт с Шатовым.
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