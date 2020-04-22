Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова
Фото: Getty Images
У популярной певицы по-прежнему нет детей.
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что у нее не получилось забеременеть от российского футболиста Дмитрия Тарасова.
«У нас не получилось по определенным причинам. Я понимаю, что сейчас у меня все есть для того, чтобы мой ребенок был счастлив, обеспечен всем необходимым, получал образование. Если чудо произойдет, я, конечно, буду рожать», – цитирует Бузову Sport24.
Чемпионат России
Бузова: «Тарасов говорил, что у меня маленькая грудь, что было бы классно ее увеличить»
27/03/2020 В 10:12
- Бузова и Тарасов состояли в браке четыре года – с 2012-го по 2016-й.
- Сейчас Тарасов женат на российской модели Анастасии Костенко.
«Пока не беременная, можно получить сразу леща». Тарасов – об отношениях с женой
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Чемпионат России
«Она останется в истории, а кто ее оскорбляет – просто говном». Тарасов вступился за Терешкову
15/03/2020 В 12:47
Чемпионат России
«Ты в мир любви мне дверь открыла, построив замок из дождя». Тарасов подарил супруге песню
04/04/2020 В 11:43