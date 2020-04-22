У популярной певицы по-прежнему нет детей.

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что у нее не получилось забеременеть от российского футболиста Дмитрия Тарасова.

«У нас не получилось по определенным причинам. Я понимаю, что сейчас у меня все есть для того, чтобы мой ребенок был счастлив, обеспечен всем необходимым, получал образование. Если чудо произойдет, я, конечно, буду рожать», – цитирует Бузову Sport24.

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Бузова и Тарасов состояли в браке четыре года – с 2012-го по 2016-й.

Сейчас Тарасов женат на российской модели Анастасии Костенко.

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