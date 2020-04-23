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Евсеев вспомнил, как укусил Зидана в лысину

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Вадим Евсеев, Зинедин ЗиданВадим Евсеев, Зинедин Зидан

Вадим Евсеев, Зинедин Зидан

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Тренер «Уфы» своеобразно познакомился с великим французом.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как в период игры за «Локомотив» до крови укусил Зинедина Зидана из «Реала».

«Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность. Когда «Локомотив» попал в Лиге Чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать, как Зидан сыграет. Держал его буквально зубами.

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В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах», – написал Евсеев в инстаграме.

  • Встреча в Мадриде закончилась со счетом 2:2, матч в Москве минимально выиграл «Реал».
  • Евсеев играл за «Локомотив» с 2000 по 2006 годы.

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