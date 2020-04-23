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Экс-игрок «Спартака»: «Дзюба может уехать в Европу, но не хочет – в Петербурге ему много платят»

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Артем ДзюбаАртем Дзюба

Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Артем попал в золотую клетку.

Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

– В «Спартаке» мне было приятно и общаться, и играть с Здубой.

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– Вы имеете в виду с Дзюбой? Вы пересекались?

– Да, в дубле «Спартака». Дзюба – хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет – в Санкт-Петербурге ему платят много денег.

Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку, – цитирует Зоа «Спорт-Экспресс».

  • Зоа отыграл четыре матча за «Спартак» в 2004 году.
  • Дзюба покинул «Спартак» и перешел в «Зенит» в 2015-м.

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