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Защитник «Динамо»: «Слышал фамилию Ленина, но не знаю, кто это»

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Владимир ЛенинВладимир Ленин

Владимир Ленин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения вождя революции.

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, что не знает, кто такой Владимир Ленин.

«Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это и плохо», – приводит слова спортсмена «Советский спорт».

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  • Вчера, 22 апреля, исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина.

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