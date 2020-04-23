22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения вождя революции.

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, что не знает, кто такой Владимир Ленин.

«Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это и плохо», – приводит слова спортсмена «Советский спорт».

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Владимир Ленин – российский революционер, создатель первого в мировой истории социалистического государства (СССР).

Вчера, 22 апреля, исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина.

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