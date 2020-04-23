Тест: назови стадионы всех клубов РПЛ

Тест
Фото: Eurosport
Придется конкретно напрячь мозги.
В новом задании от тебя потребуется назвать все стадионы клубов Тинькофф РПЛ. Но будь внимателен: вписывай в строку с вариантами любые предположения без слов «стадион» и «арена».
У тебя есть 7 минут, чтобы показать себя молодцом. Дерзай!
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