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Тест: назови стадионы всех клубов РПЛ

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ТестТест

Тест

Фото: Eurosport

Евгений Коростелев
Автор:Евгений Коростелев
28 минут назад
@pilot938

Придется конкретно напрячь мозги.

В новом задании от тебя потребуется назвать все стадионы клубов Тинькофф РПЛ. Но будь внимателен: вписывай в строку с вариантами любые предположения без слов «стадион» и «арена».

У тебя есть 7 минут, чтобы показать себя молодцом. Дерзай!

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