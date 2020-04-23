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«Зенит» потроллил соперников по РПЛ, но нарвался на жирнейшую контршутку «Локомотива»

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Артем Дзюба, «Зенит»Артем Дзюба, «Зенит»

Артем Дзюба, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

SMM москвичей – бог тонкого юмора.

Футбольный «Зенит» подшутил над соперниками по Тинькофф РПЛ в соцсетях, опубликовав картинку с отсылкой к турнирной таблице.

«Соблюдайте дистанцию», – написано на фото, где клуб из Санкт-Петербурга находится в девяти метрах впереди (равно девяти очкам преимущества) «Локомотива» и «Краснодара». Также троллинг затронул «Ростов» и ЦСКА.

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ВЧЕРА В 16:06

В комментарии пришел официальный твиттер «Локомотива», ответив: «А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите!»

  • Тонкость шутки «Локомотива» связана с неофициальным прозвищем «Зенита».
  • РПЛ, как и большинство других европейских чемпионатов, прерван на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

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