«Зенит» потроллил соперников по РПЛ, но нарвался на жирнейшую контршутку «Локомотива»

Артем Дзюба, «Зенит»
Фото: Getty Images
SMM москвичей – бог тонкого юмора.
Футбольный «Зенит» подшутил над соперниками по Тинькофф РПЛ в соцсетях, опубликовав картинку с отсылкой к турнирной таблице.
«Соблюдайте дистанцию», – написано на фото, где клуб из Санкт-Петербурга находится в девяти метрах впереди (равно девяти очкам преимущества) «Локомотива» и «Краснодара». Также троллинг затронул «Ростов» и ЦСКА.
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В комментарии пришел официальный твиттер «Локомотива», ответив: «А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите!»
- Тонкость шутки «Локомотива» связана с неофициальным прозвищем «Зенита».
- РПЛ, как и большинство других европейских чемпионатов, прерван на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.
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