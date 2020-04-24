Европа – главная футбольная мечта Андрея.

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев оценил уровень российского футбола и заявил о желании поиграть в сильном зарубежном чемпионате.

«Когда я играл во второй лиге, там были «Торпедо», «Факел», «Сокол», Липецк, Губкин – серьезные команды. В первой лиге играли «Урал», «Алания», два Нижних Новгорода, и уровень был космический. Может, и я тогда был меньше, только стремился к высотам. Сейчас иначе на все смотришь.

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Можно взглянуть на зарплатные ведомости первой лиги, вторых и сравнить с тем, что было лет семь назад. Плюс посмотреть на то, сколько клубов за это время накрылось, снялось. При этом можно отметить, что инфраструктура развивается. Есть хорошие стадионы, но народ не особо пополняется. Наверное, дело в уровне мастерства.

Основной критерий оценки чемпионата – это выступление клубов в еврокубках. В последнее время там у нас не совсем хорошо. Есть куда расти, над чем работать. Успехи в Европе спровоцируют приток людей на трибуны и легионеров в наши клубы. Ввели систему осень-весна для того, чтобы в европейские трансферные окна попасть. Но что-то не получается.

У меня есть детская мечта – играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.

Я ценю то, что прошел путь до топовой команды российского футбола. Это на данный момент мое главное достижение. Но я не прошел весь путь, надеюсь, что еще что-то впереди. На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее», – сказал 28-летний Лунев в программе «Разговор PRO» на ютьюбе.

Лунев подписал контракт с «Зенитом» в декабре 2016 года.

После завершения Игорем Акинфеевым карьеры в сборной России Лунев стабильно вызывается в национальную команду.

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