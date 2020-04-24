Агент выдал жесткий спич в адрес босса «Локо».

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал реакцию генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на смерть 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Я реально удивлен реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.

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Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замерз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несет ответственность сам клуб. И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя, – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. В свое время я в ЦСКА привез одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое.

Василий Кикнадзе Фото: Getty Images

Однозначно, для врача это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не «Позор Селюку», а наоборот – «Спасибо, что вы подняли эту проблему». Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идет, думаю, врач там сядет в тюрьму.

Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придется до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине», – сказал Селюк «Чемпионату».

Ранее Селюк и Талалаев выразили мнение, что в клубе знали о проблемах игрока с сердцем, Кикнадзе осудил их за высказывания.

Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки. В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку».

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