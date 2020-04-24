Акция сборной России
Фото: Twitter
Футболисты ценят труд тех, кто спасает жизни.
Артем Дзюба, Денис Черышев, один из братьев Миранчуков, Александр Максименко, Константин Кучаев и другие звезды поаплодировали в знак благодарности врачам.
Аккаунт сборной России в твиттере выложил ролик, на котором причастные к российскому футболу люди благодарят работников медицинской сферы за работу по борьбе с коронавирусом.
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- На 24 апреля в России зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом. Всего в мире более 2,7 млн зараженных.
- Сборная России отобралась на чемпионат Европы-2020, который был перенесен на лето 2021-го.
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