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РФС поддержал медработников красивой акцией – вписались Дзюба, Черышев и другие

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Акция сборной РоссииАкция сборной России

Акция сборной России

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 14 минут

Футболисты ценят труд тех, кто спасает жизни.

Артем Дзюба, Денис Черышев, один из братьев Миранчуков, Александр Максименко, Константин Кучаев и другие звезды поаплодировали в знак благодарности врачам.

Аккаунт сборной России в твиттере выложил ролик, на котором причастные к российскому футболу люди благодарят работников медицинской сферы за работу по борьбе с коронавирусом.

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  • Сборная России отобралась на чемпионат Европы-2020, который был перенесен на лето 2021-го.

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