Изнутри клуба трансфер Александра выглядел так же странно, как и снаружи.

Пресс-аташе «Сочи» Александр Груднев рассказал об отношениях к шуткам про «Зенит» и про сложности с переходами Кокорина и Рами.

– Ты употребил словосочетание «зенитовская колония». Вы в клубе над этим смеетесь?

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– Уже нет. У нас есть картинки в твиттере: постоянная самоирония на эту тему. Вот эти выражения – «Зенит-3», «Зенит-4» – они мне не смешны. Я к ним отношусь нейтрально: и не смешно, и не бесят они меня.

– Почему вы так поздно опубликовали в своих соцсетях новость о трансфере Рами? Уже после его появления на сайте РФС.

– С трансферами вообще отдельная история. Мы не можем объявить, пока нам официально не сообщат, что трансфер состоялся. А ситуация у нас была такая: как назло, мы в этот день вылетали со сборов. У нас был перелет через Москву. И стыковка в 23 часа. И конец трансферного окна мы встречали в небе. В этом была основная проблема. Я был на связи с начальником команды, спортивным директором. И они говорили: «Пока не объявляй».

А потом, когда мы приземлились, на сайте Рами уже появился. А мы приземлились в 2-3 часа ночи, подумали, что на следующий день объявим. Два часа ночи или утром – разницы нет. Кстати, даже сам Рами в интервью говорил, что это решение о переходе принял за сутки или несколько часов.

– Как вы отработали трансфер Кокорина?

– Очень сложный вопрос. Мы с коллегой ездили снимать прилет Кокорина в Турции, заселение в отель, первое интервью Александра, комментарий Федотова. И это все ушло в ящик, потому что официально не все было урегулировано. И даже с «Ахматом» был отдельный матч, где мы скрывали Кокорина. Хотя он там присутствовал и разминался. Это все наложилось. Поэтому мы идеально не отработали. Возможно, это и моя ответственность. Возможно, мне нужно было вперед пойти и предусмотреть все риски. В частности, та фотография с Глушаковым.

– Как это все просочилось?

– Было так, что я на сборах комментировал матчи наши. А то, что кто-то сфотографирует Кокорина и выложит это, я не мог знать. Коллеги из «Ахмата» сфотографировали. Понятное дело, классный кадр: Глушаков с Кокориным общаются. Круто! Они у меня не спрашивали этого, мы эту тему не обсуждали. В итоге фотография попала в интернет.

Потом в перерыве мы пообщались с пресс-атташе «Ахмата». Он у меня спросил: «Можно ли выложить в интернет?» Я сказал: «Не стоит». Надо отдать ему должное: он извинился. Но удалить из интернета – это не работает. Ведущие СМИ подхватили, и это стало достоянием общественности. В защиту Саши Кокорина: он закрывал эмблему, и там только было видно Nike, – рассказал Груднев Анару Ибрагимову.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.

Контракт игрока принадлежит «Зениту».

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