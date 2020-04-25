Наверное, скоро будет ответочка от Леонида Викторовича.

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба по видеосвязи присоединился к телепередаче «Вечерний Ургант», где в очередной раз бросил вызов Леониду Слуцкому и рассказал, как команда поддерживает форму в условиях самоизоляции.

«У нас в 11:30 с понедельника по пятницу в зуме общая тренировка с тренерским штабом по физподготовке. Это удивительное упражнение – мы с одного стула прыгаем на другой, бегаем вокруг стульев, делаем частоту, перебежки. Всякие удивительные вещи, которые мы не понимаем, но мы их делаем, чтобы оставаться в форме.

Чемпионат России Тест: назови стадионы всех клубов РПЛ ВЧЕРА В 17:32

Чем я только ни скрашиваю время. Дети, конечно – все время посвящаю им, но ночью просыпается мафия, и я начинаю играть во все подряд. Дома много мячей, есть ворота. Мы играем в футбол, хоккей, баскетбол, скоро дойдем до регби, я чувствую. Играем в прятки, войнушку, да во все играем. В жмурки – но в последний раз я ударился коленом сильно, и поэтому жмурки прекратились.

«Скотный двор» прочитал, хочу похвастаться. Думал, на карантине посвящу себя книгам, но обломался мой план, была осилена только одна книга. Но, думаю, мы будем продолжать биться», – заявил 31-летний Дзюба.

С подачи ведущего Артем запустил новый челлендж: условия предлагают написать на лбу имя человека, которому хочешь передать эстафету. Дзюба, разумеется, попытался изобразить имя главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. «Там места много, можно даже «Игнашевич» написать», – пошутил футболист.

Дзюба и Слуцкий давно подшучивают друг над другом в соцсетях.

На момент вынужденной приостановки Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса «Зенит» идет лидером турнира.

РФС поддержал медработников красивой акцией – вписались Дзюба, Черышев и другие

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России Экс-игрок «Спартака»: «Дзюба может уехать в Европу, но не хочет – в Петербурге ему много платят» ВЧЕРА В 15:20