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Кокорин – об интересе трех итальянских клубов: «Я бы в «Рому» хотел»

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Александр КокоринАлександр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Александр уже согласен на переговоры с питерским руководством.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», пообщался с Евгением Савиным и поделился планами на будущее.

О «Зените»

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С Семаком разговаривал на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в «Зенит», мне были нужны тренажеры – они пошли навстречу и все, что нужно было, дали. Могу ли вернуться в «Зенит»? Большая вероятность. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту. Если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим с клубом.

Об интересе из Италии

Откуда вариант – не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Для меня все три – топ-клубы. Как только будет известно, я скажу, сейчас все налаживается. Я бы в «Рому» хотел».

Я по-прежнему люблю Питер. Первоначально – «Зенит». Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» – большая мечта.

О попадании в сборную

Для меня перенос – это плюс, будет много времени набрать форму и быть готовым лучше, чем сейчас. Неплохой месяц, но насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали, потому что тренер сказал. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. С Черчесовым давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних.

  • Предыдущее интервью 28-летнего Кокорина Савину обернулось скандалом – в текстовом релизе для медиа разослали слова, не попавшие в итоговое видео.
  • В четырех матчах за «Сочи» Александр забил три мяча и сделал два ассиста, команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

Пресс-атташе «Сочи» рассказал о шутках про фарм-клуб «Зенита» и сложностях с переходом Кокорина

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