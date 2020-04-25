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Почему «Зенит» стал «Зенитом»? «Рубин» – это от драгоценного камня? Что такое «Анжи»? Такие вопросы наверняка не раз возникали у любителей российского футбола. Даем на них ответы и объясняем, откуда пошли названия российских клубов.

«Зенит»

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Прародитель «Зенита», «Сталинец», принадлежал ленинградскому металлическому заводу, который в 1938 году перевели под патронаж Наркомата вооружений. Там существовало добровольное спортивное общество «Зенит», и постепенно два коллектива слились в один под общим названием. Выбрали почему-то «Зенит», а не «Сталинец».

«Спартак»

По легенде красно-белых, название клубу придумал лично Николай Старостин, увидевший на столе книгу о восстании Спартака. Восстание рабов подходило духу СССР, так что имя прижилось. Но, по другой версии, Старостин подсмотрел название, когда играл в составе сборной страны в Германии – против немецкого рабоче-спортивного клуба «Спартак».

Николай Старостин Фото: Imago

«Салют Белгород»

«Цементник», а потом «Котлостроитель», получил благозвучное название только в 1970 году к 25-летию Победы. Имя связано с военной историей – в 1943-м был дан первый во время Великой Отечественной салют в честь освобождения Белгорода и Орла, а оба города получили неофициальное почетное звание «город первого салюта».

«Крылья Советов»

В 1929 году конструкторское бюро Туполева спроектировало самолет АНТ-9, на борт которого была нанесена гравировка с названием «Крылья Советов». Лайнер облетел девять европейских столиц, а «Крыльями Советов» через несколько лет назвалось спортивное общество профсоюзов рабочих авиапромышленности. Позже оно стало футбольным клубом.

ЦСКА

Армейцы сменили несколько аббревиатурных названий, которые утверждали военные руководители. Самое любопытное не относится к футболу: с 1911-го по 1923-й объединение называлось ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта). Центральный спортивный клуб армии появился в 1960 году.

Военные на трибуне ЦСКА Фото: Imago

«Локомотив»

Команда была основана при Московско-Казанской железной дороге, ее первое известное название – «Казанка». «Локомотив» появился в 1936-м, а «Казанка» и сейчас находится в системе красно-зеленого клуба: команда под таким именем играет в ПФЛ.

«Шинник»

Нетрудно догадаться, что и это название относит в советские времена к командам, базирующимся на рабочих организациях. «Шинник» – от Ярославского шинного завода, и называть так можно было не только команду, но и футболистов по роду неспортивной деятельности. На поле выходили шинники, на трибунах их наверняка тоже поддерживали шинники.

«Ротор»

Спортивное объединение принадлежало Сталинградскому тракторному заводу и носило название «Тракторостроитель», но в 1975 году появился «Ротор». Это имя также связано с профессиональной деятельностью футболистов-рабочих: ротор – вращающаяся часть двигателей и рабочих машин.

«Анжи»

Один из немногих клубов, не менявших название за всю историю. Анжи – географическая местность на Северном Кавказе, в которой находится Махачкала. В переводе с кумыкского анжи означает «жемчужина», с даргинского – «глина».

«Рубин»

Удивительно, но это не о драгоценном камне. Команда рубилась за авиационный завод, и он производил вертолеты, которые оснащались бортовой радиолокационной станцией «Рубин». Подробности переименования «Искры» в «Рубин» были засекречены примерно 50 лет.

«Асмарал»

В начале 90-х годов иракский бизнесмен Хусам Аль-Халиди взялся финансировать ряд российских футбольных клубов и назвал империю по первым слогам имен детей – Асиль, Мариам и Алан. Всего было четыре команды – две в Москве, одна в Петрозаводске и еще одна в Кисловодске.

«Чайка»

Основатель и президент клуба из ростовской области – местный бизнесмен Андрей Чайка, похоже, не слишком долго выбирал для команды название. Клуб выступает в ФНЛ и в двух последних розыгрышах Кубка России доходил до 1/16.

«Урожай»

После банкротства «Кубани» на ее месте образовался новый клуб. Первоначально он должен был носить звучное название «Екатеринодар», но в итоге вышло как вышло – несмотря на неудовольствие болельщиков. Их можно понять, неформально игроков и фанатов команды теперь называют «овощами».

«Факел»

В 1947 году спортивным обществом «Крылья Советов» завода ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество) была создана одноименная футбольная команда. Из-за режима секретности в прессе и некоторых документах клуб поначалу называли «командой Сталинского района», затем «командой города Воронежа». С 1959-го клуб получил название «Труд», а перед сезоном-1977 команду передали под руководство Профкому КБХА (Конструкторское бюро химической автоматики) и дали современное имя. С тех пор к нему в различных вариациях прикручивали топоним «Воронеж», но основа уже не менялась.

«Интер»

В 2019 году в ПФЛ появился клуб «Интер» из Черкесска. Этимология названия напрашивается сама собой, скорее всего, это лишь калька с названия миланского гранда, но правды мы никогда не узнаем – на сайте команды в разделе «история» содержится лишь черновик со словами: «по ходу пьесы определимся».

«Луч»

В 1952 году на предприятии «ЭРА» (ЭлектроРадиоАвтоматика) сколотили футбольную команду «Луч» по названию одного из спортивных обществ для работников оборонной промышленности. Завод производил детали для кораблей военно-морского флота – расположение предприятия было засекречено, и в официальных документах оно значилось как «почтовый ящик № 59».

«Машук-КМВ»

Команда образовалась в 1923 году под невинным именем «Динамо», пару лет носило не менее аутентичное название «Машиностроитель», а с 1968 года стала «Машуком» – по названию горы в Ставропольском крае. Имя позаимствовали из местной легенды о прекрасной девушке Машуко, плачущей об убитом женихе. В 1997 году клуб потерял профессиональный статус, но вернулся через пять лет с небольшим ребрендингом. Теперь полное название команды – Кавминводский фонд «Футбольный клуб «Машук-КМВ».

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