Смертью футболиста «Казанки» Самохвалова заинтересовались в полиции

Возможно, футболисту второй команды «Локомотива» нельзя было заниматься спортом.

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по делу о смерти футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

22-летний спортсмен скончался во время индивидуальной тренировки из-за проблем с сердцем. По информации телеграм-канала «Мутко против», три года назад у игрока диагностировали миокардит, но Самохвалов продолжил заниматься спортом. Иннокентий дважды в год проходил проверки в клинике спортивной медицины, и по результатам последнего обследования его допустили к сезону без ограничений.

Чемпионат России Селюк: «Смерть Самохвалова – на совести Кикнадзе» ВЧЕРА В 11:22

Материалы по делу о смерти футболиста могут быть переданы в Следственный комитет для более детального расследования – следователи проверят, был ли на самом деле у Самохвалова миокардит и правомерно ли его допустили до тренировок и игр на профессиональном уровне.

Самохвалову было 22 года, он воспитанник «Локомотива». В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку». В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

«Казанка» выступает в зоне «Запад» ПФЛ, является второй командой «Локомотива».

(Фото: официальный сайт «Локомотива»)

Тест: назови стадионы всех клубов РПЛ

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России Умер 22-летний футболист «Казанки» Самохвалов 20/04/2020 В 16:32