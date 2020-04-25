Смертью футболиста «Казанки» Самохвалова заинтересовались в полиции

Иннокентий Самохвалов
Фото: Other Agency
Возможно, футболисту второй команды «Локомотива» нельзя было заниматься спортом.
Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по делу о смерти футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
22-летний спортсмен скончался во время индивидуальной тренировки из-за проблем с сердцем. По информации телеграм-канала «Мутко против», три года назад у игрока диагностировали миокардит, но Самохвалов продолжил заниматься спортом. Иннокентий дважды в год проходил проверки в клинике спортивной медицины, и по результатам последнего обследования его допустили к сезону без ограничений.
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Материалы по делу о смерти футболиста могут быть переданы в Следственный комитет для более детального расследования – следователи проверят, был ли на самом деле у Самохвалова миокардит и правомерно ли его допустили до тренировок и игр на профессиональном уровне.
- Самохвалову было 22 года, он воспитанник «Локомотива». В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку». В московском клубе он выступал с лета 2018 года.
- «Казанка» выступает в зоне «Запад» ПФЛ, является второй командой «Локомотива».
(Фото: официальный сайт «Локомотива»)
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