Андрей Аршавин
Фото: Getty Images
Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» загадал.
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выложил в сториз инстаграма фотографию в футболке петербургского клуба и маске свиньи.
«Угадай, кто это?», – подписал снимок Аршавин.
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- Скорее всего, Аршавин намекает на Владимира Быстрова, с которым часто появляется в эфире «Матч ТВ».
- Владимир выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы, а в перерыве поиграл за «Спартак».
Аршавин выселяет бывшую жену с тремя детьми из квартиры. Его мама направила официальное требование
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