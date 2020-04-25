Скорее всего, Аршавин намекает на Владимира Быстрова, с которым часто появляется в эфире «Матч ТВ».

Владимир выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы, а в перерыве поиграл за «Спартак».