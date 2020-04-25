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«Угадай, кто?» Аршавин выложил фото в футболке «Зенита» и маске свиньи

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Андрей АршавинАндрей Аршавин

Андрей Аршавин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» загадал.

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выложил в сториз инстаграма фотографию в футболке петербургского клуба и маске свиньи.

«Угадай, кто это?», – подписал снимок Аршавин.

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  • Скорее всего, Аршавин намекает на Владимира Быстрова, с которым часто появляется в эфире «Матч ТВ».
  • Владимир выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы, а в перерыве поиграл за «Спартак».

Аршавин выселяет бывшую жену с тремя детьми из квартиры. Его мама направила официальное требование

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