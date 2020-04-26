Дмитрий предложил альтернативу.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снова раскритиковал признание Юрия Семина лучшим тренером 2019 года в России.

«Почему Семин – лучший тренер 2019 года, у нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Семин, 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их «серебряными оленями», они обиделись потом.

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Это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, Габриляна, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира, тренера Чупкова. Тренер Немтырев, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год – не Немтырев, который подготовил Чупкова, а Семин, который все проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный. При всей моей горячей любви к Юрию Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?» – цитирует Губерниева «Р-Спорт».

В 2019 году «Локомотив» Семина выиграл Кубок и Суперкубок России.

Семин получил награду от Федерации спортивных журналистов России, что вызвало негативную реакцию Губерниева.

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Семин – Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев»

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Чемпионат России Губерниев: «Семин – тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени» 20/12/2019 В 09:58