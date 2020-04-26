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Дзюба попал в топ-10 самых ценных футболистов с истекающими контрактами

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Артем ДзюбаАртем Дзюба

Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Артем высоко котируется.

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба попал в десятку рейтинга самых ценных футболистов с истекающими контрактами.

31-летний форвард занял седьмое место в списке, составленном журналом Football365.

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«Ему 31 год, и он никогда не играл за пределами России. Но у рослого форварда есть большие амбиции «Я с детства болею за «Реал». Если бы у меня был выбор, я бы хотел играть там», – говорил он. К сожалению для Дзюбы, такого варианта у него не будет – скорее всего, он окажется в Италии или в «Тоттенхэме». Жизнь несправедлива», – таким описанием сопровождается фамилия Артема.

  • В тройку попали Тома Мёнье («ПСЖ»), Виллиан («Челси») и Дрис Мертенс («Наполи»). Полный рейтинг – здесь.
  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2020 года. Но ранее сообщалось, что Артем договорился о его продлении.

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