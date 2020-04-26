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Сафин – о «Спартаке»: «Ощущение, что футболисты пришли с улицы»

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Марат СафинМарат Сафин

Марат Сафин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Доменико Тедеско приходится работать со скудным материалом.

Бывший российский теннисист Марат Сафин прокомментировал выступление футбольного «Спартака» в сезоне-2019/20.

«За своим «Спартаком» слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится все и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы», – заявил Сафин. Слова Марата приводит «Чемпионат».

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