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Уткин: «Характер Аршавина вписывается в слово «говнюк»

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Андрей Аршавин празднует гол в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008Андрей Аршавин празднует гол в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008

Андрей Аршавин празднует гол в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Но у мужчин неплохие отношения.

Василий Уткин ответил на вопрос, почему он не любил экс-капитана сборной России Андрея Аршавина.

«Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное. Я считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере, что он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности и не признавал этого. Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры. Думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится: тип его характера вполне вписывается в слово «говнюк».

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Чтобы вы понимали: у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка о том, что нападающий всегда должен быть немножко говнюком. Вы понимаете, что я имею в виду? Я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко не хватает, как мне кажется, целеполагания. Вот. Я уверен, что на спортивном телевидении и как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.

Мы в достаточно добрых отношениях. Мы не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых, и мы передаем друг другу приветы, а на этой неделе обменялись смсками», – сказал Уткин во время стрима на ютьюбе.

  • Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • В составе сборной России Андрей завоевал бронзу Евро-2008.

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